Abgelegte Weihnachtsbäume animieren Jugendliche in Halle offenbar zu gefährlichen Aktionen. Jetzt schaltet sich die Stadtpolitik ein.

Jugendliche zündeln mit alten Weihnachtsbäumen - Polizei sieht mehrere Konflikte

Der Rest eines verbrannten Weihnachtsbaumes liegt vor dem Landesmuseum am Rosa-Luxemburg-Platz in Halle.

Halle (Saale)/MZ. - Fünf Tage war das Jahr 2026 alt, da wurde die Feuerwehr zum ersten Mal zum Landesmuseum gerufen. Weihnachtsbäume glühten und schmorten unweit des Haupteingangs. Am vergangenen Wochenende folgten zwei weitere Löscheinsätze. Am Dienstag einer am Bebelplatz. Wieder waren es alte Weihnachtsbäume, die mutmaßlich von Jugendlichen angezündet worden waren. Wohl nur durch Glück ist kein großer Schaden entstanden. Doch die Situation ist ernst. Anwohner fürchten um ihre Sicherheit.