Hunderttausende Zigaretten ohne deutsches Steuersiegel, Waffenfunde und ein mutmaßlicher Schaden von fast 270.000 Euro: Ein Bäcker aus Bad Dürrenberg soll über Monate hinweg illegal mit Tabakwaren gehandelt haben. Nun steht der mutmaßliche Bandenchef vor dem Landgericht Halle.

Bäcker aus dem Saalekreis soll illegal mit Zigaretten gehandelt haben

Justizbeamte führen den Hauptangeklagten Frank S. aus dem Saal.

Halle/MZ. - Pall Mall, Marlboro oder Lucky Strike – die bekanntesten Namen der Tabakwelt fanden sich auf den Hunderten Zigarettenpackungen, die Beamte im vergangenen Mai in mehreren Geschäftsräumen in Bad Dürrenberg (Saalekreis) sicherstellten. Allerdings hatten die Schachteln alle eines gemeinsam: kein deutsches Steuersiegel. Für die illegalen Rauchwaren soll Frank S. verantwortlich sein. Am Mittwoch stand der in Halle vor Gericht. Der Hauptvorwurf gegen ihn und drei weitere Angeklagte: bandenmäßige Steuerhehlerei.