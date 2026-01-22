weather heiter
  4. Kippen statt Krapfen in Bad Dürrenberg: Bäcker aus dem Saalekreis soll illegal mit Zigaretten gehandelt haben

Kippen statt Krapfen in Bad Dürrenberg Bäcker aus dem Saalekreis soll illegal mit Zigaretten gehandelt haben

Hunderttausende Zigaretten ohne deutsches Steuersiegel, Waffenfunde und ein mutmaßlicher Schaden von fast 270.000 Euro: Ein Bäcker aus Bad Dürrenberg soll über Monate hinweg illegal mit Tabakwaren gehandelt haben. Nun steht der mutmaßliche Bandenchef vor dem Landgericht Halle.

Von Julius Lukas Aktualisiert: 22.01.2026, 11:26
Justizbeamte führen den Hauptangeklagten Frank S. aus dem Saal.
Justizbeamte führen den Hauptangeklagten Frank S. aus dem Saal. (Foto: Lukas)

Halle/MZ. - Pall Mall, Marlboro oder Lucky Strike – die bekanntesten Namen der Tabakwelt fanden sich auf den Hunderten Zigarettenpackungen, die Beamte im vergangenen Mai in mehreren Geschäftsräumen in Bad Dürrenberg (Saalekreis) sicherstellten. Allerdings hatten die Schachteln alle eines gemeinsam: kein deutsches Steuersiegel. Für die illegalen Rauchwaren soll Frank S. verantwortlich sein. Am Mittwoch stand der in Halle vor Gericht. Der Hauptvorwurf gegen ihn und drei weitere Angeklagte: bandenmäßige Steuerhehlerei.