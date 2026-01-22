Die geplante Vergnügungssteuer in Wittenberg sorgt für heftige Kritik. Veranstalter, Theater und Clubbetreiber warnen vor massiven Folgen – bis hin zur Schließung.

Stefan Schneegaß und Mario Welker vom Clack-Theater betrachten die neue Steuer als unfair: Lohnt es sich, weiter hier Kultur anzubieten?

Wittenberg/MZ. - Die von der Lutherstadt Wittenberg ab April 2026 geplante Vergnügungssteuer sorgt für Unmut in der Veranstaltungsbranche. Die neue Abgabe soll die ursprünglich vorgesehene Pauschale für Tagestouristen ersetzen. Geplant ist, dass Veranstalter kommerzieller Events je nach Fläche der Veranstaltung zur Kasse gebeten werden.