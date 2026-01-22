Eil
Vergnügungssteuer in Wittenberg „Eine absolute Katastrophe“: Massive Kritik an geplanter Vergnügungssteuer in Wittenberg
Die geplante Vergnügungssteuer in Wittenberg sorgt für heftige Kritik. Veranstalter, Theater und Clubbetreiber warnen vor massiven Folgen – bis hin zur Schließung.
22.01.2026, 13:13
Wittenberg/MZ. - Die von der Lutherstadt Wittenberg ab April 2026 geplante Vergnügungssteuer sorgt für Unmut in der Veranstaltungsbranche. Die neue Abgabe soll die ursprünglich vorgesehene Pauschale für Tagestouristen ersetzen. Geplant ist, dass Veranstalter kommerzieller Events je nach Fläche der Veranstaltung zur Kasse gebeten werden.