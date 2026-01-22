Deutschlands Handballer starten am Donnerstag mit der Partie gegen Portugal in die Hauptrunde bei der EM. Was trauen die Köthener dem Team um Renars Uscins zu.

Vor dem Spiel gegen Portugal - Nicht nur Ex-Handballer in Köthen fiebern mit deutschem Team

Renars Uscins setzt sich durch und markiert einen seiner acht Treffer gegen Spanien.

Köthen/MZ. - Wie nah liegen der schnelle Heimflug von einem großen Turnier und die Medaillenchance beieinander? Deutschlands Handballer um den Dessauer Renars Ušcins können ein Lied davon singen. Am vergangenen Sonnabend waren sie kurz davor, die Tickets in die Heimat zu buchen. Mit dem Sieg gegen Spanien, an dem Ušcins mit acht Toren einen wesentlichen Anteil hatte, haben sie sich ein Jahr vor der Heim-Weltmeisterschaft noch einmal gerettet – und starten am heutigen Donnerstag mit der Partie gegen Portugal in die Hauptrunde.