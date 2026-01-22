Am Hauptbahnhof in Halle haben Beamte der Bundespolizei am Dienstag einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Dessau gegen einen 43-Jährigen vollstreckt.

Dessauer Haftbefehl vollstreckt - Schwarzfahrer aus Regionalexpress muss 80 Tage in Haft

Halle/Dessau/MZ. - Am Hauptbahnhof in Halle haben Beamte der Bundespolizei am Dienstag, 20. Januar, einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Dessau gegen einen 43-Jährigen vollstreckt. Der Mann hatte zuvor in einem Regionalexpress von Stumsdorf nach Halle keinen gültigen Fahrausweis vorzeigen können.