  4. Bundespolizei verhindert Flucht: Dessauer Haftbefehl vollstreckt - Schwarzfahrer aus Regionalexpress muss 80 Tage in Haft

Am Hauptbahnhof in Halle haben Beamte der Bundespolizei am Dienstag einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Dessau gegen einen 43-Jährigen vollstreckt.

22.01.2026, 16:15
Die Bundespolizei musste eingreifen.
Die Bundespolizei musste eingreifen. Foto: Daniel Karmann/dpa

Halle/Dessau/MZ. - Am Hauptbahnhof in Halle haben Beamte der Bundespolizei am Dienstag, 20. Januar, einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Dessau gegen einen 43-Jährigen vollstreckt. Der Mann hatte zuvor in einem Regionalexpress von Stumsdorf nach Halle keinen gültigen Fahrausweis vorzeigen können.