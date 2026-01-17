Andere Städte erheben sie bereits. Nun plant auch Wittenberg die Einführung einer Vergnügungssteuer. Gilt die auch für Feste wie „Luthers Hochzeit“? Und wann soll der Beschluss im Stadtrat gefasst werden? Die MZ hat sich vorab in der Verwaltung nach Einzelheiten erkundigt.

Auch das Stadtfest „Luthers Hochzeit“ steht noch als vergnügungssteuerpflichtig im Satzungsentwurf.

Wittenberg/MZ. - Die Lutherstadt Wittenberg plant, dass anstelle einer vorgesehenen Pauschalabgabe für Tagestouristen ab April eine Vergnügungssteuer eingeführt werden soll. Wie berichtet sollen dabei Veranstalter von kommerziellen Events je nach der Fläche der Veranstaltung zur Kasse gebeten werden. Am 10. Februar soll die Vergnügungssteuer im Stadtrat behandelt werden.