Anstatt des geplanten Gästebeitrags für Tagestouristen sollen nun Veranstalter von Partys, Konzerten oder Karnevalsfeiern besteuert werden.

Veranstalter von „Tanzveranstaltungen“ sollen nach den Vorstellungen der Verwaltung je nach Größe der Party zahlen.

Wittenberg/MZ. - Eigentlich sollte im April 2026 nun endlich ein Gästebeitrag für Tagesbesucher in der Lutherstadt Wittenberg eingeführt werden. Diese Idee scheint die Verwaltung aber nun über den Haufen geworfen zu haben. Stattdessen, so ist es den Vorlagen für die Ortschaftsräte im Januar zu entnehmen, plant die Stadt nun die Einführung einer „Vergnügungssteuer“.