Rätselhaftes Feuer Komplett ausgebrannt: Pkw in Merseburger Goethestraße geht nachts in Flammen auf

In der Merseburger Goethestraße steht in der Nacht zu Donnerstag ein geparkter Pkw lichterloh in Flammen. Noch bevor die Feuerwehr löscht, werden zwei weitere Autos beschädigt. Die Ursache gibt Rätsel auf.