Rätselhaftes Feuer Komplett ausgebrannt: Pkw in Merseburger Goethestraße geht nachts in Flammen auf
In der Merseburger Goethestraße steht in der Nacht zu Donnerstag ein geparkter Pkw lichterloh in Flammen. Noch bevor die Feuerwehr löscht, werden zwei weitere Autos beschädigt. Die Ursache gibt Rätsel auf.
Merseburg/MZ. - In der Goethestraße hat in der Nacht zu Donnerstag ein geparktes Auto komplett gebrannt. Anwohner alarmierten gegen 1.15 Uhr die Feuerwehr, als der Wagen bereits lichterloh in Flammen stand, wie die Polizei mitteilt.