  4. Rätselhaftes Feuer: Komplett ausgebrannt: Pkw in Merseburger Goethestraße geht nachts in Flammen auf

In der Merseburger Goethestraße steht in der Nacht zu Donnerstag ein geparkter Pkw lichterloh in Flammen. Noch bevor die Feuerwehr löscht, werden zwei weitere Autos beschädigt. Die Ursache gibt Rätsel auf.

Aktualisiert: 22.01.2026, 14:46
Kurz nach 1 Uhr wird die Nacht in Merseburg jäh unterbrochen: In der Goethestraße brennt ein Auto komplett aus, zwei weitere Pkw werden in Mitleidenschaft gezogen.
Kurz nach 1 Uhr wird die Nacht in Merseburg jäh unterbrochen: In der Goethestraße brennt ein Auto komplett aus, zwei weitere Pkw werden in Mitleidenschaft gezogen. (Foto: Marvin Matzulla)

Merseburg/MZ. - In der Goethestraße hat in der Nacht zu Donnerstag ein geparktes Auto komplett gebrannt. Anwohner alarmierten gegen 1.15 Uhr die Feuerwehr, als der Wagen bereits lichterloh in Flammen stand, wie die Polizei mitteilt.