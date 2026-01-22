Eil
Suche beendet Fehler bei der Datenübermittlung: Polizei hebt Fahndung nach mutmaßlichem Betrüger auf
Die Öffentlichkeitsfahndung nach einem mutmaßlichen Betrüger ist aufgehoben. Aufgrund einer fehlerhaften Datenübermittlung wurde die falsche Person verdächtigt.
Aktualisiert: 22.01.2026, 13:11
Halle (Saale). – Die Polizei Halle hat die Öffentlichkeitsfahndung nach einem Mann, der verdächtigt wurde, 1.000 Euro mit einer gestohlenen EC-Karte abgehoben zu haben, aufgehoben.
Wie die Polizei mitteilt, steht der abgebildete Mann nicht im Zusammenhang mit der Straftat. Es habe sich um eine fehlerhafte Datenübermittlung gehandelt.