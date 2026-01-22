Abgeordneter aufgefunden Tod beim Joggen? Sachsen-Anhalts SPD trauert um Innenpolitiker Rüdiger Erben

Der gebürtige Thüringer war eine tragende Säule der SPD-Landtagsfraktion. Am Mittwochabend ist Rüdiger Erben in Magdeburg gestorben - was bislang bekannt ist.