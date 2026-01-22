weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  4. Rüdiger Erben tot: SPD Sachsen-Anhalt trauert um Innenpolitiker

Eil
Der gebürtige Thüringer war eine tragende Säule der SPD-Landtagsfraktion. Am Mittwochabend ist Rüdiger Erben in Magdeburg gestorben - was bislang bekannt ist.

Von Hagen Eichler Aktualisiert: 22.01.2026, 10:00
Rüdiger Erben bei einer Rede im Landtag. (Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa)

Magdeburg/MZ - Der sachsen-anhaltische SPD-Landtagsabgeordnete Rüdiger Erben ist tot. Der 58-Jährige starb überraschend am Mittwochabend in Magdeburg. Todesursache war nach MZ-Informationen ein akutes Gesundheitsproblem beim Joggen.