Abgeordneter aufgefunden Tod beim Joggen? Sachsen-Anhalts SPD trauert um Innenpolitiker Rüdiger Erben
Der gebürtige Thüringer war eine tragende Säule der SPD-Landtagsfraktion. Am Mittwochabend ist Rüdiger Erben in Magdeburg gestorben - was bislang bekannt ist.
Aktualisiert: 22.01.2026, 10:00
Magdeburg/MZ - Der sachsen-anhaltische SPD-Landtagsabgeordnete Rüdiger Erben ist tot. Der 58-Jährige starb überraschend am Mittwochabend in Magdeburg. Todesursache war nach MZ-Informationen ein akutes Gesundheitsproblem beim Joggen.