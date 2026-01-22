Bereits seit dem ersten Weihnachtsfeiertag wird ein 32-Jähriger aus Barleben vermisst. Auf der Suche nach ihm bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Seit Weihnachten verschwunden: Wer hat Stefan A. aus Barleben gesehen? (Foto im Text)

Barleben/Wolmirstedt. – Bereits seit dem 25. Dezember 2025 wird der 32-jährige Stefan A. aus Barleben vermisst, teilt die Polizei mit. Er habe an diesem Abend gegen 20 Uhr seine Wohnung verlassen und sei seitdem verschwunden.

In der Umgebung wurde nach ihm den Angaben zufolge auch unter Einsatz von Fährtensuchhunden und der Tauchergruppe der Landesbereitschaftspolizei gesucht – leider erfolglos.

Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort von Stefan A. geben? (Foto: Polizei)

Hinweise deuten darauf hin, dass sich der 32-Jährige zu Fuß in Richtung Wolmirstedt begab, so die Polizei weiter. Es sei nicht ausgeschlossen, dass er öffentliche Verkehrsmittel genutzt habe.

Stefan A. wird wie folgt beschrieben:

circa 1,78 Meter groß

kurze, braune Haare

braune Augen

schlanke Statur

trug zuletzt einen Vollbart

dunkelblaue Hose

schwarze Jacke

dunkelblauer Schal

graue Barfußschuhen

Personen, die Hinweise zum Verbleib des Vermissten geben können oder diesen nach dem 25. Dezember 2025, 20 Uhr. gesehen haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Börde unter der Telefonnummer 03904/4780 zu wenden.