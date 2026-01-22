weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  4. Theater Eisleben: Tödliche Umstände

Theater Eisleben Tödliche Umstände

Regisseur Nico Dietrich bringt am Theater Eisleben das niederländische Dokumentarstück „Rishi“ auf die Bühne. Zur Premiere hat es viel Beifall gegeben.

Von Andreas Montag 22.01.2026, 11:46
Friederike Fink, Nima Conradt (M.) und Marcel Frank in „Rishi. Was ist Wahrheit?“ am Theater Eisleben
Friederike Fink, Nima Conradt (M.) und Marcel Frank in „Rishi. Was ist Wahrheit?“ am Theater Eisleben (Foto: Markus Scholz)

Eisleben/MZ - Die Stille nach dem Schuss. Reglos liegt ein junger Mann indischer Herkunft auf dem Bahnsteig einer niederländischen Stadt. Das Projektil, abgefeuert aus der Waffe eines Polizeibeamten, hat das Genick des Flüchtenden zerschmettert, wie die Mutter des getöteten Rishi am Ende des Dokumentardramas „Rishi. Was ist Wahrheit?“ des Autors Kees Roorda berichtet.