Theater Eisleben Tödliche Umstände
Regisseur Nico Dietrich bringt am Theater Eisleben das niederländische Dokumentarstück „Rishi“ auf die Bühne. Zur Premiere hat es viel Beifall gegeben.
22.01.2026, 11:46
Eisleben/MZ - Die Stille nach dem Schuss. Reglos liegt ein junger Mann indischer Herkunft auf dem Bahnsteig einer niederländischen Stadt. Das Projektil, abgefeuert aus der Waffe eines Polizeibeamten, hat das Genick des Flüchtenden zerschmettert, wie die Mutter des getöteten Rishi am Ende des Dokumentardramas „Rishi. Was ist Wahrheit?“ des Autors Kees Roorda berichtet.