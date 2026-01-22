Regisseur Nico Dietrich bringt am Theater Eisleben das niederländische Dokumentarstück „Rishi“ auf die Bühne. Zur Premiere hat es viel Beifall gegeben.

Friederike Fink, Nima Conradt (M.) und Marcel Frank in „Rishi. Was ist Wahrheit?“ am Theater Eisleben

Eisleben/MZ - Die Stille nach dem Schuss. Reglos liegt ein junger Mann indischer Herkunft auf dem Bahnsteig einer niederländischen Stadt. Das Projektil, abgefeuert aus der Waffe eines Polizeibeamten, hat das Genick des Flüchtenden zerschmettert, wie die Mutter des getöteten Rishi am Ende des Dokumentardramas „Rishi. Was ist Wahrheit?“ des Autors Kees Roorda berichtet.