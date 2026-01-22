Polizisten in Dessau haben seit November eine Anwendung getestet, die auf 6.400 Diensthandys und allen Streifenwagen landesweit installiert wird. Am Mittwoch wurde sie im Beisein der Innenministerin vorgestellt.

„ResQnect“ - Dessauer Polizei testet App für Diensthandys von 6.400 Beamten in Sachsen-Anhalt

Dessau-Rosslau/MZ. - Der vermisste Mann muss hier irgendwo sein. Irgendwo im riesigen Garagenkomplex an der Torfstraße 3 – so hatte es der aufgeregte Anrufer der Polizei bereits vor einer halben Stunde per Telefon gemeldet. Doch so sehr die Beamten auch suchen, der Vermisste bleibt verschwunden.