Kommunikation bei Einsätzen „ResQnect“ - Dessauer Polizei testet App für Diensthandys von 6.400 Beamten in Sachsen-Anhalt

Polizisten in Dessau haben seit November eine Anwendung getestet, die auf 6.400 Diensthandys und allen Streifenwagen landesweit installiert wird. Am Mittwoch wurde sie im Beisein der Innenministerin vorgestellt.

Von Oliver Müller-Lorey Aktualisiert: 22.01.2026, 11:19
Tamara Zieschang ließ sich „ResQnect“ erklären.
Dessau-Rosslau/MZ. - Der vermisste Mann muss hier irgendwo sein. Irgendwo im riesigen Garagenkomplex an der Torfstraße 3 – so hatte es der aufgeregte Anrufer der Polizei bereits vor einer halben Stunde per Telefon gemeldet. Doch so sehr die Beamten auch suchen, der Vermisste bleibt verschwunden.