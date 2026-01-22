Eil
Starkoch Marquard will von Bitterfeld deutschen Markt erobern Falafel-Rebellen aus Bitterfeld vor Speise-Aufstand
Arabische Spezialität mit deutschem Twist soll „Stella Moses“ an die Spitze der gesunden Küche führen. Kreativ-Chef der Firma mit Sitz an der Goitzsche ist Starkoch Stefan Marquard.
Aktualisiert: 22.01.2026, 11:13
Bitterfeld/MZ. - Es klingt wie ein Märchen, doch Stefan Marquard meint es ernst. Von Bitterfeld aus will der TV- und Starkoch gemeinsam mit zwei Partnern den deutschen Lebensmittelmarkt aufmischen. Die Dach-Marke für das ambitionierte Projekt trägt dieselben Initialen wie der Juror der ZDF-„Küchenschlacht“: SM wie „Stella Moses“.