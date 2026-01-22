Restaurant geplant Harz bekommt neues Ausflugsziel: Aus dem alten Bahnhof Alexisbad wird ein Genuss-Hotspot (mit Fotogalerie)

Lange sah es für den HSB-Bahnhof in Alexisbad (Harz) düster aus. Jetzt soll ein neues Kapitel aufgeschlagen werden: Der neue Besitzer will aus dem Denkmal ein Juwel machen und eine Einkehrmöglichkeit schaffen. Das sind die Pläne.