Vor wenigen Jahren gab es bei der Erzieherausbildung noch eine Jobgarantie. Nun werden ganze Abschlussklassen nicht mehr übernommen. Berufsanfänger haben es immer schwerer – auch in anderen Branchen.

Jugendarbeitslosigkeit trifft längst nicht mehr nur junge Menschen ohne Abschluss. Auch gut ausgebildete Berufsanfänger müssen immer häufiger zum Arbeitsamt.

Halle/MZ. - Am Anfang sei ihm gesagt worden: „Du wirst gebraucht.“ Übernahme? „Auf jeden Fall!“ Als Kevin Zeller vor drei Jahren seine praxisintegrierte Erzieherausbildung in Halle begann, hatte ihm sein Träger sogar eine feste Arbeitsstelle garantiert. „Jetzt wurde mir gesagt, sie hätten keine freien Plätze mehr“, erzählt er. Vielleicht ändere sich noch etwas. Vielleicht gehe jemand in Rente oder werde schwanger. Vielleicht.