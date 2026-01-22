Ein Tattoostudio in Halle sticht Tattoos gegen eine Spende und hilft dabei Tieren im Heim. Welche Summe mit den Spenden dieses Jahr geknackt werden soll.

Nicht nur Tiermotive: Tattoos in Halle für den guten Zweck

Halle (Saale)/MZ. - Am Samstag findet im Alcatraz Tattoostudio im Paulusviertel eine Spendenaktion statt, die dem Verein Tierschutz Halle zugutekommen wird. Welche Summen bei der Spendenaktion zusammenkommen und für welche Zwecke das Geld eingesetzt wird, erzählt die Tätowiererin des Alcatraz Studios. Termine seien noch frei.