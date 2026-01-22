weather heiter
Stechen und Spenden Nicht nur Tiermotive: Tattoos in Halle für den guten Zweck

Ein Tattoostudio in Halle sticht Tattoos gegen eine Spende und hilft dabei Tieren im Heim. Welche Summe mit den Spenden dieses Jahr geknackt werden soll.

Von Charlotte Rießner 22.01.2026, 10:04
Tätowiererin Liz Ehrlich in ihrem gewohnten Arbeitsumfeld
Tätowiererin Liz Ehrlich in ihrem gewohnten Arbeitsumfeld (Foto: Charlotte Rießner)

Halle (Saale)/MZ. - Am Samstag findet im Alcatraz Tattoostudio im Paulusviertel eine Spendenaktion statt, die dem Verein Tierschutz Halle zugutekommen wird. Welche Summen bei der Spendenaktion zusammenkommen und für welche Zwecke das Geld eingesetzt wird, erzählt die Tätowiererin des Alcatraz Studios. Termine seien noch frei.