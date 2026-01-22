Die Station in Schkopau gilt bei der DB bald als Zukunftsbahnhof als ebenso wie andere Halte entlang der S11 von Halle nach Querfurt. Die Verantwortlichen erklären, was dafür getan wird und wieso Vandalismus ein drängendes Thema ist.

Schkopau wird Zukunftsbahnhof: Was heißt das für Reisende?

Die S11 verbindet die Zukunftsbahnhöfe im Saalekreis. Die Station in Schkopau erhält von der Bahn aktuell den letzten Schliff.

Schkopau/MZ. - Zumindest der dritte Zug hält. Nachdem zuvor die Regionalexpresse nach Saalfeld und Eisenach vorbeigerauscht sind, bremst nun der weiß-rot lackierte Triebwagen auf dem Weg von Halle nach Querfurt am Bahnsteig in Schkopau. Die S11 verbindet seit einem Jahr nicht nur das Geiseltal mit der Großstadt, sondern auch etwas futuristisch Klingendes im Saalekreis: die Zukunftsbahnhöfe.