Seit Ende 2024 ist die Strecke Halle-Merseburg-Querfurt S-Bahn. Einen Teil der Bahnhöfe auf der Strecke hat die Bahn bereits saniert. Die übrigen etwa in Mücheln und Braunsbedra sollen nun später folgen als erwartet und nicht alle Stationen bleiben dort, wo sie jetzt sind.

Neue Bahnhöfe an der S11 in Merseburg: Warum der Halt in Beuna wandert

Vorsicht an der Rasenkante: Der Bahnhof Beuna soll nicht nur modernisiert, sondern auch verlegt werden.

Merseburg/MZ. - Beuna erhält einen neuen Bahnhof. Der Haltepunkt an der S-Bahn-Linie 11 von Merseburg nach Querfurt befindet sich aktuell östlich des Bahnübergangs Naumburger Straße. Künftig soll er aber weiter nach Westen wandern. Geplant sei ein Neubau in Höhe der Straße Am Wassergraben, erklärt Karsten Kammler, Bahnhofsmanager der Bahn für den Süden Sachsen-Anhalts. Der Wunsch für die Verlegung und den neuen Standort sei von der Kommune gekommen, um so eine bessere Anbindung an die Ortschaft zu erhalten.