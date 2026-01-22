Die Radiologie im Harzklinikum fährt die Kapazitäten für Prostata-MRTs massiv hoch – und das aus gutem Grund. Was mit dem 35-Minuten-Scan umgesetzt wird, warum er in vielen Fällen betroffenen Männern eine Biopsie erspart und welche Vorteile diese Untersuchung noch hat.

Dr. Torsten Köhlitz, Oberarzt im Institut für Radiologie des Harzklinikums, erläutert einen Befund einer Prostata-MRT. Das Klinikum baut seine Kapazitäten für diese Untersuchung, die für Patienten mit Vorteilen verbunden ist, gerade aus.

Quedlinburg/MZ. - Er ist die häufigste Krebsart bei Männern in Deutschland: Prostatakrebs. Für die Diagnostik der Erkrankung wird im Harzklinikum seit gut zwei Jahren die Magnetresonanztomographie (MRT) genutzt. Bei diesem Verfahren werden Schnittbilder der Prostata erzeugt. „Aktuell bauen wir die Kapazitäten dafür massiv aus“, erklärt Dr. Torsten Köhlitz, Oberarzt im Institut für Radiologie des Harzklinikums.