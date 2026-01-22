Kuriose Geschichte: Einer von zwei Bronze-Pelikanen vor dem Ärztehaus Diesterwegstraße in Halle-Neustadt ist verschwunden. Wie sich nun herausgestellt hat, steckt dahinter allerdings keine kriminelle Energie, sondern ganz viel guter Wille.

Pelikan-Skulptur: Es war doch kein Kunstraub in Halle

Pelikan von Otto Leibe an der Diesterwegstraße - einer fehlt.

Halle (Saale)/MZ. - Anfang der Woche war die Aufregung groß: Wo ist der zweite Pelikan, der bislang vor dem Ärztehaus in der Diesterwegstraße stand? Waren hier Metalldiebe am Werk? Oder war es Vandalismus? Mit einem glatten Schnitt hatten Unbekannte scheinbar die Beine des 1963 aufgestellten Objekts des halleschen Künstlers Otto Leibe (1913-2002) abgetrennt. Doch jetzt ist klar: Kriminell ist daran gar nichts gewesen.