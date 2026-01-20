weather heiter
  4. Kunstraub in der Südstadt in Halle: Unbekannte sägen Pelikan einfach ab

Eine Skulptur des halleschen Künstlers Otto Leibe ist verschwunden. Seit 1963 standen zwei Bronze-Pelikane aus seiner Werkstatt vor dem Ärztehaus in der Diesterwegstraße. Nun ist dort nur noch ein Pelikan.

Von Silvia Zöller 20.01.2026, 13:00
Einer der beiden Pelikane vor dem Ärztehaus in der Diesterwegstraße ist verschwunden.
Einer der beiden Pelikane vor dem Ärztehaus in der Diesterwegstraße ist verschwunden. (Foto: Silvia Zöller)

Halle (Saale)/MZ. - Die Spuren sind eindeutig: Unbekannte haben eine der beiden Bronze-Skulpturen „Zwei Pelikane“ einfach an den Füßen abgesägt. Waren es Metalldiebe oder Rowdys? Eine MZ-Leserin hat den mutmaßlichen Diebstahl vor Kurzem bemerkt.