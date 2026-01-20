Kunstraub in der Südstadt in Halle Unbekannte sägen Pelikan einfach ab
Eine Skulptur des halleschen Künstlers Otto Leibe ist verschwunden. Seit 1963 standen zwei Bronze-Pelikane aus seiner Werkstatt vor dem Ärztehaus in der Diesterwegstraße. Nun ist dort nur noch ein Pelikan.
20.01.2026, 13:00
Halle (Saale)/MZ. - Die Spuren sind eindeutig: Unbekannte haben eine der beiden Bronze-Skulpturen „Zwei Pelikane“ einfach an den Füßen abgesägt. Waren es Metalldiebe oder Rowdys? Eine MZ-Leserin hat den mutmaßlichen Diebstahl vor Kurzem bemerkt.