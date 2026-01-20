Am Montagabend verwandelten ungewöhnlich starke Sonnenstürme den Himmel über Sangerhausen und dem Südharz in ein farbiges Leuchtspektakel. Zahlreiche Beobachter hielten grüne und rote Lichtbänder fest – und Experten erklären, warum die Chancen auf weitere Polarlichter in den kommenden Tagen überraschend gut stehen.

Polarlichter über Sangerhausen: Sie sind auch als Nordlichter bekannt und gelten als seltenes, aber faszinierendes Naturphänomen.

Sangerhausen/MZ. - Sie waren am Montagabend in vielen Teilen Deutschlands zu sehen, auch über vielen Orten in Mansfeld-Südharz: Polarlichter. Viele Sangerhäuser machten Bilder von dem seltenen Phänomen und teilten sie in ihrem WhatsApp-Status. Günther Wagner aus Sangerhausen hat der Redaktion ein Foto geschickt, das ein grünes und ein rotes Lichtband über der beleuchteten Stadt zeigt. Aufgenommen hat es der 71-Jährige am Montagabend gegen 20 Uhr mit seinem Handy oberhalb der Schwimmhalle „SaWanne“ mit Blick auf das Stadtzentrum und die Schachthalde „Hohe Linde“.