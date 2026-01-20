Seltene Himmelserscheinung über Mansfeld‑Südharz Spektakuläre Polarlichter über Sangerhausen – warum der Himmel ausgerechnet jetzt in Deutschland leuchtet
Am Montagabend verwandelten ungewöhnlich starke Sonnenstürme den Himmel über Sangerhausen und dem Südharz in ein farbiges Leuchtspektakel. Zahlreiche Beobachter hielten grüne und rote Lichtbänder fest – und Experten erklären, warum die Chancen auf weitere Polarlichter in den kommenden Tagen überraschend gut stehen.
Sangerhausen/MZ. - Sie waren am Montagabend in vielen Teilen Deutschlands zu sehen, auch über vielen Orten in Mansfeld-Südharz: Polarlichter. Viele Sangerhäuser machten Bilder von dem seltenen Phänomen und teilten sie in ihrem WhatsApp-Status. Günther Wagner aus Sangerhausen hat der Redaktion ein Foto geschickt, das ein grünes und ein rotes Lichtband über der beleuchteten Stadt zeigt. Aufgenommen hat es der 71-Jährige am Montagabend gegen 20 Uhr mit seinem Handy oberhalb der Schwimmhalle „SaWanne“ mit Blick auf das Stadtzentrum und die Schachthalde „Hohe Linde“.