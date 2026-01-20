In Zappendorf im Saalekreis brennen Sägespäne in einem Silo. Warum der Brand bei Halle kaum zu löschen ist und der Einsatz im Salzatal lange dauert.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot in Zappendorf im Einsatz.

Zappendorf/MZ - Am Schauchenberg in Zappendorf ist es am Dienstagnachmittag zu einem Brand in einer Tischlerei gekommen. In einem Spänebunker brach kurz nach 14 Uhr ein Feuer aus, das sich auf einen mit Sägespänen gefüllten Silo ausweitete. Die Feuerwehr ist seitdem im Großeinsatz.