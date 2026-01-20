Magie am Himmel Polarlichter faszinieren Zeitzer MZ-Leser: Und sie haben Fotos geschickt
Ein besonderes Schauspiel gab es am Montagabend auch über dem Burgenlandkreis zu erleben.
Zeitz/MZ - Farbenprächtige Polarlichter am sternenklaren Nachthimmel haben am Montagabend viele Menschen der Region Zeitz und im Burgenlandkreis fasziniert. Leser schickten beeindruckende Fotos von dem Schauspiel an die Zeitzer MZ-Redaktion.
(Foto: Joshua Melior)
(Foto: Alexander Weber)
(Foto: Alexander Weber)
(Foto: Manja Krawetzke)
(Foto: Ruth Ritter)
Zu verdanken war das Spektakel einem starken Sonnensturm, „mit koronalem Massenauswurf der Klasse X1.9, der Richtung Erde unterwegs war“, wie Alexander Weber aus Bockwitz zu seinen Bildern schrieb. „Die geladenen Teilchen interagieren mit der Erdatmosphäre und regen sie zum Leuchten an“, so Weber weiter.