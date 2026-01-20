Ein besonderes Schauspiel gab es am Montagabend auch über dem Burgenlandkreis zu erleben.

Polarlichter faszinieren Zeitzer MZ-Leser: Und sie haben Fotos geschickt

Frank Ellmerich aus Osterfeld gelang am Montagabend gegen 23.15 Uhr dieses beeindruckende Bild. Rechts zu sehen ist die Lutherkirche.

Zeitz/MZ - Farbenprächtige Polarlichter am sternenklaren Nachthimmel haben am Montagabend viele Menschen der Region Zeitz und im Burgenlandkreis fasziniert. Leser schickten beeindruckende Fotos von dem Schauspiel an die Zeitzer MZ-Redaktion.

Anja Melior kann das Naturschauspiel kaum fassen und freut sich beim Blick in Richtung Kloster Posa. (Foto: Joshua Melior)

Alexander Weber aus Bockwitz schickte dieses Foto an die MZ. (Foto: Alexander Weber)

Noch ein Foto von Alexander Weber aus Bockwitz (Foto: Alexander Weber)

„Ein fantastisches Naturschauspiel am Nachthimmel, pure Magie“, schrieb Manja Krawetzke. Sie hat die ICE-Trasse bei Karsdorf im besonderen Licht fotografiert. (Foto: Manja Krawetzke)

Nordlichter über Luckenau hat Ruth Ritter festgehalten. (Foto: Ruth Ritter)

Zu verdanken war das Spektakel einem starken Sonnensturm, „mit koronalem Massenauswurf der Klasse X1.9, der Richtung Erde unterwegs war“, wie Alexander Weber aus Bockwitz zu seinen Bildern schrieb. „Die geladenen Teilchen interagieren mit der Erdatmosphäre und regen sie zum Leuchten an“, so Weber weiter.