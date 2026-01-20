Seit einigen Wochen sorgen in Zörbig laute Explosionsgeräusche für Unmut. Bürgermeister Egert hat sich eingeschaltet - und nennt drei Gründe dafür.

Böller sorgen in Zörbig für Unmut - Bürgermeister bittet um Hilfe bei Suche nach Krachmachern

Zörbig/MZ. - Seit einigen Wochen sorgen in Zörbig laute Explosionsgeräusche für Unmut. Nun ist Zörbigs Bürgermeister Matthias Egert (CDU) auf der Suche nach den Krachmachern, die spät nachts und vor allem in Richtung Wochenende unterwegs zu sein scheinen. Die Suche nach den Übeltätern hat gleich drei Gründe.