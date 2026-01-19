weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Mit Video: Thalia-Fasching in Halle: Reise zum Mittelpunkt der Erde startet mit Verspätung

Expedition nach Jules Verne Mit Video: Thalia-Fasching in Halle: Reise zum Mittelpunkt der Erde startet mit Verspätung

Nach Stromausfall und dem Beschaffen eines Notstromaggregats beginnt jetzt eine Woche später als geplant der beliebte Theaterfasching für Kinder im Thalia. Für Schulen gibt es Nachholtermine.

Von Katja Pausch Aktualisiert: 20.01.2026, 14:35
Wurden von ihrem Onkel auf eine abenteuerliche Reise zum Mittelpunkt der Erde geschickt (v.l.): Alexandra (Jorien Gradenwitz), Vincent (Vincent Göhre), Alexander (Alexander Schumann). Dort angekommen, treffen sie auf den Ur-Ur-Ur-Ur-Ahn ihres Onkels (Andrej Kaminsky).
Wurden von ihrem Onkel auf eine abenteuerliche Reise zum Mittelpunkt der Erde geschickt (v.l.): Alexandra (Jorien Gradenwitz), Vincent (Vincent Göhre), Alexander (Alexander Schumann). Dort angekommen, treffen sie auf den Ur-Ur-Ur-Ur-Ahn ihres Onkels (Andrej Kaminsky). (Foto: Steffen Schellhorn)

Halle (Saale)/MZ. - Volles Haus am späten Montagnachmittag im Thalia Theater Halle. Dort geht wegen eines Stromausfalls mit einer Woche Verspätung an diesem Dienstag der legendäre Thalia-Fasching über die Bühne - und durch das gesamte Haus.