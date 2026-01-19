Nach Stromausfall und dem Beschaffen eines Notstromaggregats beginnt jetzt eine Woche später als geplant der beliebte Theaterfasching für Kinder im Thalia. Für Schulen gibt es Nachholtermine.

Mit Video: Thalia-Fasching in Halle: Reise zum Mittelpunkt der Erde startet mit Verspätung

Wurden von ihrem Onkel auf eine abenteuerliche Reise zum Mittelpunkt der Erde geschickt (v.l.): Alexandra (Jorien Gradenwitz), Vincent (Vincent Göhre), Alexander (Alexander Schumann). Dort angekommen, treffen sie auf den Ur-Ur-Ur-Ur-Ahn ihres Onkels (Andrej Kaminsky).

Halle (Saale)/MZ. - Volles Haus am späten Montagnachmittag im Thalia Theater Halle. Dort geht wegen eines Stromausfalls mit einer Woche Verspätung an diesem Dienstag der legendäre Thalia-Fasching über die Bühne - und durch das gesamte Haus.