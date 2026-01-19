Expedition nach Jules Verne Mit Video: Thalia-Fasching in Halle: Reise zum Mittelpunkt der Erde startet mit Verspätung
Nach Stromausfall und dem Beschaffen eines Notstromaggregats beginnt jetzt eine Woche später als geplant der beliebte Theaterfasching für Kinder im Thalia. Für Schulen gibt es Nachholtermine.
Aktualisiert: 20.01.2026, 14:35
Halle (Saale)/MZ. - Volles Haus am späten Montagnachmittag im Thalia Theater Halle. Dort geht wegen eines Stromausfalls mit einer Woche Verspätung an diesem Dienstag der legendäre Thalia-Fasching über die Bühne - und durch das gesamte Haus.