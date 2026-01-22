Der Einetallauf in Aschersleben findet am 19. April statt. Die Teilnehmer können dabei wieder verschiedene Distanzen absolvieren. Die Hälfte der Startplätze ist bereits weg.

Einetallauf am 19. April: Die Hälfte der Startplätze ist bereits vergeben

Auch beim diesjährigen Einetallauf gibt es wieder Medaillen für die Teilnehmer.

Aschersleben/MZ - Bereits die Hälfte aller Startplätze für den 45. Einetallauf ist vergeben, informiert die LSG Ascania Aschersleben auf ihrer Facebook-Seite. Insgesamt stehen 900 Startplätze zur Verfügung. Die Laufveranstaltung findet am Sonntag, 19. April, in Aschersleben statt. Anmeldungen sind weiterhin online möglich.

Distanzen zwischen drei und 21 Kilometern

Der Einetallauf bietet mehrere Wettbewerbe und Streckenlängen. Angeboten werden ein 21-Kilometer-Lauf, ein 12,5-Kilometer-Lauf, ein 7-Kilometer-Lauf sowie ein 3-Kilometer-Lauf. Darüber hinaus gibt es zwei Wanderstrecken über 12,5 Kilometer und sieben Kilometer.

Der 21-Kilometer-Wettbewerb wird als „Stadtwerke Aschersleben Lauf“ ausgetragen. Der 12,5-Kilometer-Lauf heißt „ASB Regionalverband Salzlandkreis e. V. Lauf“, der 7-Kilometer-Lauf wird als „Salzlandsparkasse Lauf“ durchgeführt und der 3-Kilometer-Lauf als „AGW – Dein Vermieter in Aschersleben Lauf“. Die Wanderstrecken tragen die Bezeichnungen „Physiotherapie Bormann Wanderstrecke“ (12,5 Kilometer) und „E center Aschersleben Wanderstrecke“ (7 Kilometer).

Dritter Teil der Einetallauf-Medaillenserie

Der Einetallauf ist Teil des Solvay-Cups 2026 sowie des Landes-Cups 2026.

In diesem Jahr erhalten die Teilnehmenden zudem den dritten und letzten Teil einer dreiteiligen Medaillenserie – ein Muss für alle Sammler.