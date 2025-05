Spezielles Verfahren bei Operation Premiere im Harzklinikum: Welche chirurgische Methode erstmals in Sachsen-Anhalt genutzt wurde

Am Harzklinikum in Quedlinburg ist erstmals in der Klinik wie in Sachsen-Anhalt eine Schilddrüsenoperation nach einer speziellen Methode durchgeführt worden. Welche das ist, und was das für Patienten bedeutet.