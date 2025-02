Quedlinburg/MZ/pek. - Die Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Tumorchirurgie am Harzklinikum hat einen neuen Chefarzt: Dr. Elias Karakas leitet seit Monatsbeginn die Klinik, in der pro Jahr rund 2.000 stationäre und mehrere tausend ambulanten Behandlungen erfolgen. Er trat die Nachfolge von Dr. Peter Nartschik an, der nach 40 Jahren am Klinikum, 20 Jahren als Chefarzt und vielen Jahren ehrenamtlicher Arbeit in der Ärztlichen Direktion des Klinikums in den Ruhestand gegangen ist (wir berichteten).

