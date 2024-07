Gesundheit im Harz Turbo für Zentralklinik im Harz: Was den Druck zusätzlich erhöht

Das Harzklinikum will die stationäre medizinische Versorgung, die derzeit in Quedlinburg, Wernigerode und Blankenburg erfolgt, künftig an einem Standort konzentrieren. Welcher Fonds eine Rolle spielt und was jetzt zusätzlich den Druck erhöht.