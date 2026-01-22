Mit einer gestohlenen EC-Karte soll ein unbekannter Mann 1.000 Euro von einem fremden Konto abgebucht haben. Mittels Öffentlichkeitsfahndung sucht die Polizei nach dem mutmaßlichen Täter.

Die Polizei Halle fahndet nach einem Mann.

Halle (Saale). - Bereits am 22. August 2025 soll ein bislang unbekannter Täter an einem Geldautomaten in der Dieselstraße in Halle 1.000 Euro mit einer gestohlenen EC-Karte abgehoben haben, teilt die Polizei mit.

Von dem mutmaßlichen Täter liegen Bilder der Videoüberwachung des Tankstellengeländes vor. Wer kennt den dort abgebildeten Mann und/oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?

Dieser Mann wird verdächtigt, unberechtigt Geld mit einer unrechtmäßig erlangten Geldkarte abgehoben zu haben. (Foto: Polizei)

Hinweise nimmt die Polizei Halle unter der Telefonnummer 0345/2242000 entgegen.