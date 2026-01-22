Eil
Abgeordneter aufgefunden Tod beim Joggen? Sachsen-Anhalts SPD trauert um Innenpolitiker Rüdiger Erben
Der gebürtige Thüringer war eine tragende Säule der SPD-Landtagsfraktion. Am Mittwochabend kam Rüdiger Erben in Magdeburg ums Leben - was bislang bekannt ist.
Aktualisiert: 22.01.2026, 09:34
Magdeburg/MZ - Der sachsen-anhaltische SPD-Landtagsabgeordnete Rüdiger Erben ist tot. Der 58-Jährige starb nach MZ-Informationen vollkommen überraschend am Mittwochabend in Magdeburg. Todesursache war offenbar ein akutes Gesundheitsproblem beim Joggen.