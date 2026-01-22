Der Kalender mit Feiern und Umzügen in Tilleda ist bis Mitte Februar gut gefüllt: Was Doreen Bosse und Janett Koch für den Rest der Karnevalssaison noch vorhaben.

Wenn die Dorfhexen Doreen Bosse und Janett Koch beim Weiberkarneval in Tilleda so richtig loslegen

Tilleda/MZ. - „Habt ihr hier irgendwo einen Hexenbesen?“ „Ich brauche einen Dreifachstecker.“ „Mach mal hier einen Knoten ... nein, nicht da, hier auf der anderen Seite!“ Ein paar Tage sind es noch hin bis zum Weiberkarneval, und im Gemeindesaal Tilleda wuseln die Dorfhexen des Weiberrats wild durcheinander: Die Deko für den großen Abend wird fertiggestellt, die Technik getestet, Tische und Stühle platziert.