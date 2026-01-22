Polizisten in Dessau haben seit November eine Anwendung getestet, die auf 6.400 Diensthandys und allen Streifenwagen landesweit installiert wird. Am Mittwoch wurde sie im Beisein der Innenministerin vorgestellt.

Dessau-Rosslau/MZ. - Der vermisste Mann muss hier irgendwo sein. Irgendwo im riesigen Garagenkomplex an der Torfstraße 3 – so hatte es der aufgeregte Anrufer der Polizei bereits vor einer halben Stunde per Telefon gemeldet. Doch so sehr die Beamten auch suchen, der Vermisste bleibt verschwunden. Immer wieder müssen sie bei der Leitstelle über Funk nachfragen, ob es neue Informationen gibt und sie Unterstützung durch einen weiteren Streifenwagen bekommen. Nach weiteren 20 Minuten kommt heraus: Der Einsatzort liegt ganz woanders. In der Dorfstraße 2. Weil der Anrufer im Funkloch war und genuschelt hat, war diese wichtige Information verloren gegangen.