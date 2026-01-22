Im Rahmen einer mobilen Geschwindigkeitsüberwachung hat die Polizei auf der B100 bei Halle eine ziemlich rasante Pkw-Fahrerin erwischt.

Mit dieser unglaublichen Geschwindigkeit rast ein Auto über die B100

Die Polizei hat eine Raserin auf der B100 bei Halle erwischt.

Halle (Saale). – Mit einem saftigen Bußgeld muss eine 38-jährige Autofahrerin rechnen. Sie war mit 183 Kilometern pro Stunde auf der B100 zwischen Peißen und Hohenthurm unterwegs, teilt die Polizei mit.

Erlaubt sind auf der Bundesstraße 100 km/h. Die hohe Geschwindigkeitsüberschreitung zieht laut Katalog ein Bußgeld in Höhe von mehr als 700 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein dreimonatiges Fahrverbot mit sich.

Festgestellt wurde die Raserin im Rahmen einer mobilen Geschwindigkeitsüberwachung.