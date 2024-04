Die drei Orte Meyhen, Beuditz und Wettaburg nehmen gemeinsam am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ teil. Was die Jury während ihres Rundgangs besonders beeindruckt.

Trio in einer Tour: Meyhen, Beuditz und Wettaburg stellen sich der Jury vor

Treffen am Meyhener Feuerlöschteich: Ortsbürgermeister Andreas Keßler begrüßt die Teilnehmer des Rundgangs.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Naumburg - „Unsere Dörfer sind nur so schön, wie wir sie selbst gestalten“, sagt Ortsbürgermeister Andreas Keßler zu Beginn des Rundganges durch „seine“ Dörfer Meyhen, Wettaburg und Beuditz. Und in den folgenden drei Stunden in den Naumburger Ortsteilen wird klar, dass dies keine hohle Phrase ist. Sanierte Gehöfte, lebendige Vereine, gemähte Wiesen. Hier kehrt (fast) jeder vor seiner eigenen Tür – und zusätzlich mit anderen fürs Gemeinwohl.