Symbolfoto - Der Friedhof in Hettstedt in der St. Jakobistraße.

Hettstedt/MZ. - Zum letzten Mal kommt der Hettstedter Stadtrat am Dienstag, 14. Mai, 17 Uhr, in seiner jetzigen Besetzung zu einer regulären Stadtratssitzung zusammen. Nach der Kommunalwahl am 9. Juni wird das Gremium in neuer Zusammensetzung beraten. Zuvor wartet aber auf die aktuellen Kommunalpolitiker eine gut gefüllte Tagesordnung.