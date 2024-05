Halle (Saale)/DUR. - Am Sonntag ist es auf dem Marktplatz in Halle gegen 20.30 Uhr zu einem Angriff gekommen. An der körperlichen Auseinandersetzung waren mehrere Personen beteiligt, so die Polizei.

Nach ersten Erkenntnissen sei der 27 Jahre alte Geschädigte durch vier unbekannte Täter unvermittelt angegriffen und dabei leicht verletzt worden.

Anschließend flüchteten die unbekannten Täter in Richtung Hansering, heißt es. Ermittlungen seien eingeleitet worden und dauerten an.