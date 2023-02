Nach Corona-Flaute und Aufnahme in den Verband der Prädikatsweingüter gibt das Weingut Böhme & Töchter in Gleina nun Vollgas - zahlreiche Änderungen inklusive.

Weinbau an Saale und Unstrut

Haben große Pläne mit dem nunmehr dem VdP angehörenden Weingut Böhme & Töchter in Gleina: Sandro und Marika Sperk (geborene Böhme) und ihre Schwester Toska.

Das Weingut Böhme & Töchter ist eine Baustelle - und das ist ein gutes Zeichen! Denn wer dieser Tage den Hof in der Gleinaer Ölgasse betritt, kann den Neubeginn nicht übersehen: Der zum Sanitärtrakt umgebaute kleine Stall am Eingang ist bald fertig; in kurzem Abstand davor liegt bereits die Grundplatte für einen neuen, einstöckigen, verglasten Büropavillon; die Hoffassade bekommt eine einheitliche Optik; energetisch bringt man sich auf umweltfreundliches, kostensparendes Niveau und und und.