In der Naumburger Schreberstraße versuchen am Sonntag drei Diebe, ein Motorrad zu stehlen. Sie werden dabei beobachtet - und von der Polizei gestellt.

Auf frischer Tat ertappt: Zeugen erwischen drei Motorrad-Diebe in der Schreberstraße

Kriminalität in Naumburg

In der Naumburger Schreberstraße konnte die Polizei am Sonntag Motorrad-Diebe dingfest machen.

Naumburg/afa - Am Sonntag 2 Uhr nachts haben Zeugen in der Naumburger Schreberstraße drei Diebe dabei beobachtet, wie sie sich an einem Motorrad zu schaffen machten. Die alarmierte Polizei konnte das Trio festnehmen, als es bereits ein Schloss durchschnitten hatte.

Der Bolzenschneider als Tatwerkzeug konnte sichergestellt werden, teilt die Polizei mit. Die Täter werden nun wegen versuchten Diebstahls belangt.