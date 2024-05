Durch den Ausbau im Stadtbahnprogramm sind neue Lichtsignalanlagen dazugekommen, was Autofahrer kritisieren. Wie die Havag die neue Verkehrssituation beurteilt.

Ampel-Ärger am „Bölli“

Böllberger Weg in Halle (Saale)

An den Ampeln staut sich der Verkehr zurück – eine Staufalle ist der Böllberger Weg aber nicht.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - Am Mittwoch feierten Vertreter der Stadt, der Stadtwerke, von Baufirmen und Politiker die Freigabe des Böllberger Wegs. Und weil mit dem „Bölli“ und der Dessauer Straße (Fertigstellung Ende 2025) die erste Stufe des erfolgreichen Stadtbahnprogramms beendet ist, wurde in Wörmlitz am neuen Park-&-Ride-Parkplatz ein Meilenstein errichtet. Doch nicht alle Autofahrer feiern mit. MZ-Leser Jens Metzner bemängelt den Ampelwald, der auf einer Länge von 2,2 Kilometern errichtet wurde. „Dass Autofahrer ungehindert fahren können, ist eine Lüge“, ärgert er sich.