Saalekreis/MZ. - Mit neu eingedecktem Dach und frisch angestrichen wird sich die 1836 erbaute Bockwindmühle in Spergau an Pfingstmontag anlässlich des Deutschen Mühlentages präsentieren – ein bundesweiter Aktionstag der Deutschen Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung, der jährlich stattfindet. „Wir haben die Arbeiten am Dach extra so gelegt, dass sie vor dem Mühlentag fertig sind“, sagt Jens Hesselbarth vom Spergauer Mühlenverein. Erst vor zwei Wochen seien die Arbeiten abgeschlossen gewesen. „Die Mühle steht bereit, wir haben alles geputzt und freuen uns auf viele Besucher.“

Die alten Schindeln aus Bitumen mussten laut Hesselbarth herunter, weil sie bei Sturm regelmäßig abgefallen seien. Letztendlich habe sich der Verein für ein Kupferdach entschieden, denn das sei besonders langlebig, sagt der Vereinsvorsitzende. „Unser Hauptanliegen ist es, diese Mühle, die uns alle überleben wird, so lang wie möglich vor Wind und Wetter zu schützen und somit zu erhalten“, sagt Hesselbarth. Finanziert wurden die Arbeiten mit Eigenmitteln des Vereins, außerdem durch die Stiftung Zukunft Spergau und die Stadt Leuna.

Arbeiten am Dach der Bockwindmühle Spergau vor dem Mühlentag abgeschlossen

Ab 10 Uhr können Besucher am Montag die Spergauer Mühle bis etwa 18 Uhr besichtigen. Außerdem im Angebot: Kremserfahrten, Töpfern, Seile flechten, Basteln und Malen für die Kinder, selbstgebackener Kuchen, Gegrilltes, selbst hergestellte Hanfprodukte, ein Eiswagen und weitere kulinarische Angebote – alles umrahmt mit Livemusik.

Auch andere Mühlen im südlichen Saalekreis machen beim Deutschen Mühlentag mit

Nicht nur die Spergauer „Hirt'sche Mühle“ öffnet am Montag ihre Türen, auch zahlreiche andere Mühlen im Saalekreis. In Langeneichstädt beispielsweise können Interessierte die Bockwindmühle von 10 bis 16 Uhr im Rahmen von Führungen besichtigen. Außerdem soll es einen kleinen Markt mit Produkten vom Stellmacher aus Sandersdorf-Brehna, Honig von der Imkerei Ziller und Liköre aus Liederstädt geben. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: Der Grill wird angeschmissen, und die Frauen des Heimatvereins umsorgen die Gäste mit Kaffee und Kuchen. Gleichzeitig feiert der Heimatverein sein 20-jähriges Jubiläum.

An der Wassermühle Wallendorf können Besucher von 10 bis 17 Uhr verschiedene Teile der alten Technik in Funktion erleben. Der Mühlenverein verspricht außerdem einen gemütlichen Aufenthalt auf dem Mühlengelände mit Kuchenbasar, Sachen vom Grill, Bier und Fassbrause.

Der Heimatbund Bad Dürrenberg bietet am Mühlentag zwei kostenlose Führungen zur Windkunst auf dem Gradierwerk

an, und zwar um 11 Uhr und 14 Uhr.

In Schafstädt gibt es ab 10 Uhr die Gelegenheit, mehr über die Turmholländermühle der Familie Grügel/Schröter zu erfahren. Auch die Hohmanns Mühle, eine denkmalgeschützte Wassermühle in Mücheln, öffnet am Pfingstmontag ihre Türen – von 10 bis 18 Uhr.