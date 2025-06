Mitglieder des Mühlen- und Dampfmaschinenvereins Plossig bereiten vierte Auflage des Mühlenfestes vor. Was am Pfingstmontag geboten wird und wo sich das stille Örtchen befindet.

Pfingstmontag in Plossig - Mühlen- und Dampfmaschinenverein bereitet Mühlenfest vor

Lenja Leder hat bei der feierlichen Eröffnung der Bockwindmühle Plossig am 6. Juni 2022 das Band durchgeschnitten.

Plossig/MZ. - Das Festzelt ist bereits aufgebaut. „Wir haben es nach Himmelfahrt gleich stehengelassen“, sagt Anna Seidel, die sich beim Mühlen- und Dampfmaschinenverein Plossig um die Finanzen kümmert. Für die große Party zum Mühlentag am Pfingstmontag ist alles vorbereitet. Die Planungen, erzählt Anna Seidel, laufen bereits seit Herbst vergangenen Jahres. Denn zu Pfingsten sind Caterer sehr gefragt. „Wir erwarten 700 bis 1.000 Besucher“, so die Schatzmeisterin, die mit ihrem Team in puncto Essen und Trinken viel auf die Beine gestellt hat.