Halle (Saale)/MZ - Ein schockierender Vorfall erschüttert die Freiwillige Feuerwehr Halle-Kanena: In der Nacht zum Samstag wurde in das Feuerwehrhaus eingebrochen. Unbekannte Täter entwendeten dabei Rettungsgeräte.

Darunter eine hydraulische Schere und ein hydraulischer Spreizer. Diese Werkzeuge sind für die Feuerwehr unverzichtbar, insbesondere bei Verkehrsunfällen, bei denen Personen in Fahrzeugen eingeklemmt sind und mit schwerem Gerät befreit werden müssen.

Die Einbrecher stiegen durch ein Fenster in das Feuerwehrhaus ein. (Foto: Marvin Matzulla)

Nach MZ-Informationen beläuft sich der Schaden an den entwendeten Geräten auf mindestens auf 20.000 Euro. Doch nicht nur der Verlust der lebensrettenden Ausrüstung trifft die Feuerwehr schwer, auch das Gebäude wurde bei dem Einbruch beschädigt.

Die Täter verschafften sich über ein Fenster im Bereich des Einfahrtstores Zugang zum Feuerwehrhaus. Dieses wurde aufgebrochen und ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Kanena zeigten sich am Samstagmittag tief betroffen über den Vorfall. Die Feuerwehr steht trotz des Einbruchs für Einsätze zur Verfügung.

Es war nicht der einzige Einbruch in ein Feuerwehrhaus in der Region. Ebenfalls in der Nacht zum Samstag wurde auch das Feuerwehrhaus in Bennstedt im Saalekreis von Einbrechern heimgesucht. Auch dort wurden die hydraulischen Rettungsgeräte gestohlen.

In beiden Fällen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.