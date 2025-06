Das Pfingstwochenende 2025 im südlichen Saalekreis steckt voller Tradition, Musik und Familienprogramm. Das ist los in Querfurt, Bad Lauchstädt, Leuna, Braunsbedra, Schkopau, Mücheln & Co.

Saalekreis/MZ. - Pfingsten 2025 wird im südlichen Saalekreis wieder groß gefeiert. Die Gemeinden und Dörfer zwischen Querfurt, Bad Lauchstädt, Leuna, Braunsbedra, Schkopau und Mücheln laden zu traditionellen Festen, stimmungsvollen Umzügen, viel Musik und abwechslungsreichen Programmen für Groß und Klein ein. Ob Maienschlagen, Pfingsttänze, Familientage oder Kinderfeste – die MZ gibt einen Überblick über die wichtigsten Pfingstveranstaltungen in den einzelnen Orten.

Pfingsten 2025 in Querfurt: Traditionen und Familienfeste

Oberschmon:Freitag, 6 Uhr Maienschlagen und Austragen, 18 Uhr geselliges Beisammensein im Biergarten am Vereinshaus; Samstag, 7 Uhr Ständchenblasen, 18 Uhr Ausklang des Tages im Biergarten; Sonntag, 20 Uhr Tanz für Jung und Alt im Vereinshaus.

Thaldorf:Freitag, Schlagen und Aufstellen der Maien in Thaldorf und Querfurt; Samstag, 20 Uhr Pfingstparty im Festzelt; Sonntag, ab 7 Uhr Ständchenblasen für die Thaldorfer und ihre Gäste, 14 Uhr Kaffee und Kuchen sowie Kinderbelustigung am Braunsbrunnen, ca. 14 Uhr Platzkonzert mit Blaskapelle, 20 Uhr großer Pfingsttanz mit Livemusik; Montag, ab 10 Uhr Frühschoppen am Braunsbrunnen, 11 Uhr Blasmusik und Kinderbelustigung, ab 12 Uhr großes Schweinekeulenessen, 14 Uhr Kaffee und Kuchen und Kinderbelustigung am Braunsbrunnen, 15 Uhr Auftritt des Fanfarenzugs Querfurt, 17 Uhr Ausklang mit Schülerbands.

Ziegelroda:Samstag, 8 Uhr Schlagen und Austragen der Maien; Sonntag, 19 Uhr gemütliches Beisammensein auf dem Festplatz, 20 Uhr Tanz; Montag, 8 Uhr Wecken mit den Blasmusikanten, 10 Uhr Frühschoppen auf dem Festplatz.

Spielberg:Sonntag, 12 Uhr Treffen auf dem Anger mit Kinderspielen, Hüpfburg, Unterhaltung, 14 Uhr Kaffee und Kuchen; 17 Uhr Entenrennen; 20 Uhr Pfingsttanz im Saal; Montag, 12 Uhr Frühschoppen auf dem Anger, 13 Uhr bunter Nachmittag mit Kaffee, Kuchen, Kinderspielen und Musik.

Leimbach:Donnerstag, 18 Uhr Beisammensein im Kulturhaus; Freitag, 6 Uhr Maienschlagen und Austragen im Ort; Samstag, 8 Uhr Ständchenblasen mit Kapelle, Start am Kulturhaus; Sonntag, 14 Uhr musikalische Unterhaltung, Spielspaß für Kinder, Hüpfburg, Kaffee und Kuchen.

Weida-Land: Pfingstfeste und Jubiläen 2025

Nemsdorf:Feier zum 100-jährigen Bestehen; Freitag, ab 15 Uhr Austragen der Maien in Nemsdorf; Samstag, ab 7 Uhr Ständchenblasen; Sonntag (Gasthof „Zur Sonne“), ab 14 Uhr Familientag, ab 19 Uhr (gemeinsam mit den Göhrendorfer Pfingstburschen) Tanz.

Steigra:Freitag, 18 Uhr gemütlicher Abend unter den Linden; Samstag, 8 Uhr Maienausfahren in Kalzendorf; 11 Uhr Maienausfahren in Steigra; 20 Uhr Tanz; Sonntag, 10 Uhr Frühschoppen; Montag, 10 Uhr Fußballspiel und Kinderveranstaltung.

Alberstedt:Samstag, 9.30 Uhr Austragen der Pfingstmaien; 18 Uhr Tanz auf der Spielburg; Sonntag: ab 10 Uhr Frühschoppen; ab 14 Uhr Kinderfest, Kaffee und Kuchen.

Obhausen:Samstag, Ausbringen der Maien in der Gemeinde Obhausen; Sonntag, 7.30 Uhr Ständchenblasen in Obhausen und Ortsteilen; 20 Uhr Tanz auf dem Bleichplatz; Montag, ab 10 Uhr Familientag.

Esperstedt:Der SV 47 lädt zum Pfingstfest. Am Freitag, ab 16 Uhr Austeilen der Pfingstmaien in Esperstedt und Kuckenburg. Am Samstag, 13–18 Uhr Volleyballturnier, Kinderfußball und Hüpfburg samt Kaffee und Kuchen. Festzelt öffnet 19 Uhr, ab 20 Uhr DJs. Eintritt frei.

Pfingsten feiern in Bad Lauchstädt: Umzüge, Musik und Familienprogramm 2025

Klobikau:Freitag, Austragen der Maien in Klobikau und Milzau; Sonntag, 8 Uhr Festumzug mit Musik; 14.30 Uhr Unterhaltungsprogramm und Kaffee und Kuchen; 19 Uhr Tanz.

Schotterey:Freitag, ab 12.30 Uhr Maiensetzen in Bad Lauchstädt, 14.30 Uhr Großgräfendorf, 16 Uhr Schotterey; Samstag, 8 Uhr Pfingstumzug, 14 Uhr Kaffee und Kuchen, 18 Uhr Tanz; Sonntag, 10 Uhr Frühschoppen, 10.30 Uhr musikalische Unterhaltung und Kinderspiele.

Leuna: Traditionelles Pfingstfest 2025 mit Tanz und Kinderprogramm

Wüsteneutzsch:Freitag, traditionelles Maiensetzen in Wölkau und Wüsteneutzsch, Abfahrt 16.30 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus Wüsteneutzsch, anschließend Zusammentreffen.

Kötschlitz:Samstag, 10 Uhr Skat- und Rommé-Turnier; 15 Uhr Kaffee und Kuchen; 15.30 Uhr Familiennachmittag; 19 Uhr Tanz.

Kröllwitz:Sonntag: ab 11 Uhr Pfingstfest auf dem Dorfplatz mit Speis und Trank, ab 14.30 Uhr Tombola, Hüpfburg und Kinderfeuerwehr Leuna, ca. 17 Uhr Schwein am Spieß, ab 20 Uhr Pfingsttanz.

Bad Dürrenberg: Pfingstburschen, Musik und Kurparkführungen 2025

Bad Dürrenberg:Freitagabend, Pfingstburschen und -mädels des DCC unterwegs in Bad Dürrenberg, Lennewitz und Ostrau; Samstag, Pfingstburschen und -mädels des DCC ganztägig unterwegs in Balditz, Goddula, Kirchfährendorf; außerdem kostenlose Kurparkführungen (10 Uhr, 14 Uhr, 15 Uhr) zum Thema Putten und Dornsteinmauern, Start vorm Palmen- und Vogelhaus; Sonntag: Livemusik mit „Felix Kralacek Kofferkapelle“ an der Weinlaube.

Braunsbedra: Pfingstumzüge und Familiennachmittag 2025

Großkayna:Samstag: 10 bis 18 Uhr Pfingstumzug.

Krumpa:Samstag, Ausfahren der Pfingstmaien (Anmeldung [email protected]); Sonntag, Pfingstdisco auf dem Platz der Feuerwehr ab 17 Uhr.

Roßbach:Freitag, 20 Uhr Eröffnungstanz mit Showeinlagen und Feuerwerk; Samstag, 9 Uhr Maienstecken, 20 Uhr Tanz und Unterhaltung; Sonntag, 10 Uhr Frühschoppen, Jugendfußballspiele, 13 Uhr Familiennachmittag, 14 Uhr Festumzug, 20 Uhr Tanz; Montag, 9 Uhr Eierbetteln.

Schkopau: Pfingstmaien, Kinderfest und Musik 2025

Knapendorf:Freitag, 16 Uhr Austragen der Pfingstmaien; Samstag, 19 Uhr Tanz.

Hohenweiden:Samstag, ab 11 Uhr Ausfahren der Pfingstmaien in Hohenweiden, Rockendorf, Röpzig und Rattmannsdorf, 18 Uhr Festbieranstich in der Kirche; Sonntag, ab 9 Uhr Umzug von Haus zu Haus, ab 13 Uhr gastronomische Versorgung auf dem Festplatz, ab 14 Uhr Kinderpfingstbierfest, Hähnekrähen, Pfingst-Olympiade, Tombola, Kaffee und Kuchen, ab 18 Uhr Programm im Festzelt, 19.30 Uhr Tanz.

Mücheln: Pfingstfeste, Umzüge und Kinderprogramm 2025

Branderoda:Freitag, 14 Uhr Maienstellen in St. Micheln; Samstag, 14 Uhr Umzug durch Branderoda; Sonntag, 20 Uhr Pfingsttanz mit DJ „Erbse“ im Schafstall.

Wünsch/Landhof:Freitag, 20 Uhr Disco; Sonntag, 8.15 Uhr Ständchenblasen, 14.30 Uhr Kaffee und Kuchen, 20 Uhr Tanz; Montag, 9 Uhr Gottesdienst, 10 Uhr Frühschoppen mit „Thüringer Waldspitzbuben“, 13 Uhr Handmade-Kreativ-Basar, 14.30 Uhr Kaffee und Kuchen, 16 Uhr Verlosung.

Langeneichstädt:Pfingsten an der Warte, Sonntag, 8. Juni, ab 10 Uhr, mit Führungen zur Dolmengöttin.

Gröst:129 Jahre Pfingstbier in der Festhalle der Familie Werner in der Mittelstraße; Samstag, 9 Uhr Birkenstecken mit Musikanten, 20 Uhr Disco; Sonntag, 10 Uhr Kinderfest, 14 Uhr Kaffee und Kuchen, 14.30 Uhr Festumzug, 20 Uhr Tanzabend; Montag, 9.30 Uhr Eierbetteln, 14 Uhr Familienfest, Eieressen, Showprogramm, musikalische Umrahmung, Einmarsch der kostümierten Pfingstburschen.