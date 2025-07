Neuansiedlung in der Ascherslebener Innenstadt: In das ehemalige Backwerk in der Breiten Straße zieht ein Automatenladen ein. Verkauft werden sollen vor allem Snacks und Getränke.

In der Breiten Straße entsteht ein Laden, in dem rund um die Uhr die Waren aus Automaten gezogen werden können.

Aschersleben/MZ - Im ehemaligen Backwerk in der Breiten Straße tut sich was. Seit der letzte Betreiber vor Monaten ausgezogen ist, steht das Geschäft mitten in der Hauptgeschäftsstraße in Aschersleben leer.