In der Tischlerei Hillger gehen Handwerkstradition und moderne Technik Hand in Hand – dank QR-Codes, smarten Ideen und der Initiative eines Azubis, der ganz neue Ideen einbringt.

Wie ein Azubi die Tischlerei Hillger in Pfützthal digitaler macht

Azubi Theo Wendt hilft Geschäftsführer Jan Hillger dabei, die Digitalisierung in der Tischlerei voranzubringen.

Pfützthal/MZ. - Beim Betreten der Tischlerei Hillger in Pfützthal liegt der Duft von frischem Holz in der Luft – natürlich, aromatisch, beinahe beruhigend. Zwischen Werkbänken, Maschinen und Holzstapeln herrscht eine entspannte und doch konzentrierte Atmosphäre. Und mittendrin steht Jan Hillger, einer der beiden Geschäftsführer, der den Familienbetrieb gemeinsam mit seinem Bruder in zweiter Generation führt.