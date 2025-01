Wengelsdorf/Spergau/MZ. - „Wir planen, 2030 den Spatenstich zu setzen, um dann 2035 fertig zu sein“, nannte Thomas Lukowiak, bei der Deutschen Bahn Projektleiter für die Infrastrukturprojekte aus dem Kohlewandel im Süden Sachsen-Anhalts, sehr konkrete Daten für eines der Kernvorhaben: die Kurve Großkorbetha. Diese soll künftig die Bahnstrecken Leipzig–Naumburg und Halle–Naumburg südlich von Spergau verknüpfen und so eine Direktverbindung zwischen der Messestadt und Merseburg ermöglichen. Am Mittwochabend stellte Lukowiak bei einer Informationsveranstaltung der DB in der alten Schule in Wengelsdorf den – wie er mehrfach betonte – noch frühen Planungsstand vor.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.