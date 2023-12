Kreativ ist Evelyn Marholds zweiter Vorname. Jetzt hat sie die Blumen ins „Blaue Eck“ in Merseburg zurückgebracht.

Wahr gewordener Traum - „Mit Stil und Blüte“ ist seit kurzem am Start

Die Blumen sind zurück in Merseburg-Süd

Merseburg/MZ. - Die Blumen sind zurück am „Blauen Eck“ in Merseburg-Süd. Nachdem das Blumenstübchen Wanke vor mehreren Jahren geschlossen wurde, gibt es nun ein neues Geschäft, in dem man Blumen für jeden Anlass bekommt.